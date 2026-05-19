Росморпорт: парусник «Мир» зайдет в порт Калининграда

Парусное учебное судно «Мир» во время плавательной практики зайдет в порт Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба Росморпорта.
Первая смена плавательной практики 2026 года на «Мире» началась 15 мая. На борт поднялись 120 учащихся — 84 курсанта института «Морская академия» Государственного университета речного и морского флота им. адмирала Макарова и 36 курсантов колледжа ГУМРФ. Им предстоит в течение 67 дней учиться управлять 110-метровым парусным судном, отрабатывать действия при смене галса, оттачивать навыки работы с навигационным оборудованием и учиться работать в команде.
«В ходе плавательной практики ПУС “Мир” совершит переходы по Балтийскому морю с заходами в морские порты Большой порт Санкт-Петербург и Калининград», — сообщили в Росморпорте.
Практика на паруснике пройдет в этом году в два этапа. Вторая смена начнется 21 июля и продлится до 21 сентября.