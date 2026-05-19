В московском районе Западное Дегунино расселили 18 старых домов

«Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За пять лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда. Более четырех тысяч москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Всего здесь планируется переселить около 9,6 тысячи человек из 45 старых домов», — добавил Ефимов.