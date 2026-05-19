В московском районе Западное Дегунино расселили 18 старых домов

Более 4 тыс. москвичей из 18 расселенных домов в районе Западное Дегунино получили квартиры в новостройках с начала реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За пять лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда. Более четырех тысяч москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Всего здесь планируется переселить около 9,6 тысячи человек из 45 старых домов», — добавил Ефимов.
Новые жилые комплексы соответствуют современным стандартам качества и безопасности. Территория вокруг них благоустроена, рядом находятся социальные объекты.
«После расселения старые дома демонтируют по технологии “умный снос”. При этом здание разбирается по частям безопасно и экологично, а строительный мусор сортируется и отправляется на переработку. На текущий момент в Западном Дегунине из 18 полностью расселенных домов 11 уже демонтировано. Еще из пяти зданий жильцы продолжают переезжать. Чтобы процесс для горожан был комфортнее, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По возможности город предоставляет участникам программы реновации квартиры в жилых комплексах, которые возводятся рядом с их старыми домами. Как правило, это жилье просторнее, чем прежнее, за счет больших кухонь и широких коридоров.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.