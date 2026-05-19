Главный герой «советских» ИИ-роликов Черемша: кто это, как выглядит, фото и видео, в чем смысл

В апреле 2026 года социальные сети заполонили псевдодокументальные ИИ-ролики о жизни в Советском Союзе. Главный герой видео — причудливый гибрид льва и кролика, которого зовут Черемша. По мнению авторов, лев-кролик может справиться с чем угодно: от выполнения домашних дел до полета в космос. Как появился мем «Черемша», почему он стал популярным и что в нем раздражает взрослое поколение — в материале «Газеты.Ru».