Директор школы по велоспорту: «Тур-де-Кранц» не отменят уже никогда!

«“Тур-де-Кранц” не отменят уже никогда. Никогда! — уверен Михайлов. — Почему? Потому что это уже бренд Калининградской области, он заявлен уже и на федеральном уровне, а это немаловажно. То есть от него отказаться просто так… Да, власть будут менять, другие люди {будут} приходить, но “Тур де Кранц” будет всегда. Он, по-моему, в этом году уже в тридцать девятый раз будет проводиться, а это уже история, это уже традиция. Более того, люди знают, что в первое воскресенье сентября они приедут ко Дворцу спорта “Янтарный” и оттуда поедут в велопробег. Независимо, будет реклама идти или не будет, они туда приедут. Это дорогого стоит, потому что люди уже знают, что это неизменно, а традиции — это сегодня в нашей жизни на вес золота».