Сбер и Нижегородская область объединятся для развития ИТ-экосистемы региона

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Источник: Нижегородская правда

Документ подписали председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко и заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Основными целями сотрудничества станет разработка и реализация ИТ-проектов на территории Нижегородской области, а также повышение ИТ-культуры в регионе в рамках проекта межвузовской образовательной экосистемы ИТ-кампус «НЕЙМАРК».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы рады быть участниками такого проекта, который формирует уникальную площадку для подготовки востребованных ИТ-кадров. Соглашение, которое мы подписали, — это не просто формальность, а набор конкретных действий для реализации будущих совместных инициатив. Мы готовы делиться своей экспертизой и предоставлять ресурсы для создания передовых цифровых продуктов и решений. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество с правительством области даст мощный импульс для роста ИТ-экосистемы региона и поможет вырастить новое поколение талантливых специалистов».

Екатерина Солнцева, заместитель председателя правительства Нижегородской области:

«Российские ИТ-компании все активнее включаются в развитие экосистемы нижегородского ИТ-кампуса “НЕЙМАРК” — от участия в создании образовательных модулей до организации практик и содействия в трудоустройстве выпускников. Такое партнёрство позволяет Нижегородской области усиливать позиции одного из ключевых центров подготовки ИТ-кадров в стране».