Что помнит о герое-отце старший сын лётчика Маресьева

«Отец его умер ещё в 1919 году от ран после Первой мировой войны. У него было три сына: Пётр, Николай и Алексей. Все они работали на деревообрабатывающем заводе, и мать тоже. Мой отец, Алексей, был ещё подростком и возил воду на завод. Запрягал лошадь в повозку — и поехали! Как-то раз на реке он услышал грохот. Посмотрел в небо, а там летит самолёт. Это же были первые машины, до того он их не видел. Он так засмотрелся, что упал в воду. И пока ехал обратно, решил, что будет лётчиком».