Гендиректор «Торпедо» подвёл итоги сезона нижегородского МХК «Чайка»

Руководство хоккейного клуба «Торпедо» и тренерский штаб молодёжной команды «Чайка» подвели итоги сезона 2025/2026 на специальной пресс-конференции 18 мая. Генеральный директор Евгений Забуга и главный тренер Алексей Подалинский рассказали о выступлении команды, кадровых решениях и будущем игроков, сообщается на официальном сайте МХК «Чайка».
Евгений Забуга подчеркнул, что сезон прошёл через преодоление множества сложностей, а основная нагрузка легла на вчерашних юниоров 2008 года рождения. Отдельно гендиректор выделил выступление нападающего Яна Мельникова, заявив, что хоккеист готов дебютировать в КХЛ. Также Забуга отметил роль капитана Леонида Гаврилова и нападающего Льва Сальникова в создании командного духа. Алексей Подалинский добавил, что уходящие по возрасту игроки 2005−2006 годов рождения не останутся без внимания клуба: прямо сейчас ведутся переговоры с командами ВХЛ для продолжения их карьеры.
На пресс-конференции также обсудили формат плей-офф МХЛ и географию перелётов. Руководство «Торпедо» намерено выступить с инициативой о пересмотре регламента проведения матчей в финальной стадии. Кроме того, Забуга сообщил, что после переезда основной команды на новую арену на Стрелке, МХК «Чайка» продолжит базироваться и проводить домашние матчи во Дворце спорта «Нагорный».
