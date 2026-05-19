Гендиректор «Торпедо» подвёл итоги сезона нижегородского МХК «Чайка»

Евгений Забуга подчеркнул, что сезон прошёл через преодоление множества сложностей, а основная нагрузка легла на вчерашних юниоров 2008 года рождения. Отдельно гендиректор выделил выступление нападающего Яна Мельникова, заявив, что хоккеист готов дебютировать в КХЛ. Также Забуга отметил роль капитана Леонида Гаврилова и нападающего Льва Сальникова в создании командного духа. Алексей Подалинский добавил, что уходящие по возрасту игроки 2005−2006 годов рождения не останутся без внимания клуба: прямо сейчас ведутся переговоры с командами ВХЛ для продолжения их карьеры.