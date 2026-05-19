2,7 млн молодых деревьев высадили весной 2026-го в лесах Волгоградской области

Весной 2026 года в лесах Волгоградской области высадили 2,7 миллиона саженцев деревьев. Прохладный и влажный апрель пошел им на пользу. По данным облкомприроды, лесники высадили крохотные сосны, дубы, акации, ясень и вяз. Все саженцы вырастили в местных питомниках, которые есть в каждом из 22 лесничеств региона. Теперь главное, чтобы эти деревья выросли.