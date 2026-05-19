«Здравствуй, папа!» Что помнит о герое-отце старший сын лётчика Маресьева

В мае исполнилось бы 110 лет легендарному лётчику, Герою Советского Союза Алексею Маресьеву. Его жизнь стала символом невероятного мужества и железной силы воли. После ампутации ног в годы Великой Отечественной войны он научился управлять самолётом на протезах.
В мирное время судьба тоже не раз испытывала его на прочность. Rostov.aif.ru встретился с Валерием Алексеевичем Маресьевым, старшим сыном героя, который живёт в Ростове-на-Дону, и узнал от него неизвестные факты из жизни выдающегося человека.
Секреты рождения.
Валерия Алексеевича удалось застать дома, хотя он уже готовился к отъезду на юбилейные торжества в музей имени А. П. Маресьева в город Камышин Волгоградской области. Традиционно юбилей отмечают 20 мая, хотя настоящая дата рождения другая.
Несколько лет назад в архиве обнаружили метрическую книгу с другой датой. Согласно ей, Алексей Петрович родился 16 мая (29 мая по новому стилю) в хуторе Верёвкин Верхне-Добринской волости Камышинского уезда. Другую дату ошибочно записали при оформлении военных документов, и Маресьев спорить не стал.
Жизнь Валерия в чём-то перекликается с судьбой героического отца. Он тоже майский: 2 мая ему исполнилось 86 лет. Единственный из троих сыновей Маресьева он стал лётчиком. Только работал не в военной, а в гражданской авиции. Был бортоператором, инструктором с 1963-го по 1989-й годы.
«Возили овощи, фрукты. Работа тяжёлая. Однажды в Магадане я открыл дверцу кабины и почувствовал, что не могу дышать, дыхание перехватило. Оказывается, мороз был минус 69 градусов!» — поделился воспоминаниями Валерий Алексеевич.
«Решил, что будет лётчиком».
Валерий — старший сын Маресьева — родился до войны. Когда Алексей Петрович учился в авиационной школе пилотов в Батайске в 1939 году, обратил внимание на симпатичную официантку столовой Елизавету Крамарченко. Между молодыми людьми вспыхнул роман.
В 1940 году, окончив учёбу, младший лейтенант Маресьев остался тут же инструктором. Родился сын Валерий. Алексей Петрович записал сына на себя, но официальный брак так и не был оформлен.
С началом Великой Отечественной войны Алексей Маресьев отправился на фронт. Больше года от него не было никаких вестей. Елизавета, устав ждать и тосковать, вышла замуж за другого человека. Маленького сына Лиза оставила на воспитание своим родителям в хуторе Рогожкино Ростовской области.
«Дед Иван и баба Шура меня растили чуть ли не с пелёнок. Они меня очень любили, и у меня было счастливое детство», — говорит Валерий Алексеевич.
Мать не хотела, чтобы Валерий виделся с отцом. Ведь в 1945 году он женился на другой, Галине Третьяковой, и в том браке родилось двое сыновей — Виктор и Алексей. Поэтому первая встреча с отцом произошла, когда Валерию было 16.
Парень тогда увлёкся народными танцами. В 1956 году его отправили на Всероссийский смотр самодеятельности. Руководитель делегации помогла ему встретиться с отцом.
«Я зашёл. Он на меня посмотрел… “Ну здравствуй, сынок!” Я говорю: “Здравствуйте”. Мы проговорили в его кабинете часа три-четыре», — вспоминает Валерий Алексеевич.
Отец рассказал старшему сыну о своих родителях, предках, о том, как он решил стать лётчиком.
«Отец его умер ещё в 1919 году от ран после Первой мировой войны. У него было три сына: Пётр, Николай и Алексей. Все они работали на деревообрабатывающем заводе, и мать тоже. Мой отец, Алексей, был ещё подростком и возил воду на завод. Запрягал лошадь в повозку — и поехали! Как-то раз на реке он услышал грохот. Посмотрел в небо, а там летит самолёт. Это же были первые машины, до того он их не видел. Он так засмотрелся, что упал в воду. И пока ехал обратно, решил, что будет лётчиком».
Человек-подвиг.
Не быть бы Маресьеву лётчиком, если бы не его настырный характер! Его не принимали в лётное училище, поэтому сначала он помогал в аэроклубе. Потом была служба в армии и работа авиатехником в погранотряде на Сахалине. Ну, а в 1939 году его направили в лётную школу в Читу, которую вскоре перевели в Батайск.
В годы Великой Отечественной войны он сбил три самолёта гитлеровцев. 5 апреля 1942 года в бою его «Як-1» был подбит. При падении лётчику раздробило обе ступни. 18 суток Маресьев полз по заснеженному полю. Его нашли двое мальчишек. У Маресьева развилась гангрена, и ему ампутировали обе ноги.
Едва получив протезы, он решил во что бы то ни стало вновь летать и принялся упорно тренироваться. По словам Валерия Алексеевича, Маресьеву говорили: «Ну, Лёшка, если ты будешь летать, станешь вторым в мире лётчиком без обеих ног. Первым был англичанин». После этого Маресьев окончательно убедился: сможет. И смог! Научился летать с протезами и сбил ещё семь самолётов врага. Получил звание Героя Совесткого Союза. В 1946 году был уволен в запас.
Был погружён в работу.
После войны Алексей Петрович занялся общественной работой, помогал ветеранам и инвалидам, устраивая их на лечение.
«У него были недоброжелатели. Отец был из числа того поколения фронтовиков особой закалки, отличавшихся высокой порядочностью и кристальной честностью», — признался сын Валерий.
В московской семье у Маресьева росло двое сыновей: Виктор и Алексей. Младший, Лёша, в детском саду затолкал в нос острую стружку и получил травму, после которой стал инвалидом. Только после смерти Лёши удалось найти остатки той деревяшки. А умер он в 44 года.
Подружиться с братьями в юности Валерию не удалось.
«Дверь открыла женщина, видимо, жена отца. Я сказал, что я к Алексею Петровичу. Она посмотрела на меня, а мне говорили, что мы с отцом очень похожи, и захлопнула дверь», — рассказал Валерий Маресьев об одном из визитов к отцу.
После этого они ещё не раз встречались, но домой ко второй семье Маресьева старший сын больше не ходил.
«Самый обычный отец».
С братом Виктором встретились уже в зрелом возрасте в Камышине. Увидев Валерия, Виктор сразу узнал отцовскую стать, его осанку и мощь.
Валерий пригласил брата в гости. Встреча на Дону состоялась в 2019 году. Её хорошо помнят в Семикаракорском историко-краеведеческом музее, куда братьев пригласили поделиться воспоминаниями. Как помнит его директор Любовь Здоровцева, Виктор расказывал о том, что никогда не чувствовал себя сыном инвалида: «Отец не жаловался и не показывал, что ему нужно какое-то особое отношение. Утром он вставал, надевал протезы, умывался, одевался и шёл заниматься делами. Самый обычный отец».
Став взрослым, Виктор сопровождал отца на мероприятиях, выезжал с ним в рамках его работы по укреплению международных отношений за рубеж. Потом трудился в благотворительном фонде. Виктор Алексеевич Маресьев умер в октябре 2024 года в возрасте 78 лет. У него остался один сын, названный в честь отца Виктором.
Личная жизнь Валерия Алексеевича тоже сложилась непросто. Женился трижды. От первого брака с женой Раисой есть дочь Светлана. Она работает в сфере общественного питания. Её сын Владимир работает на «Ростсельмаше». Правнук Даниил перешёл во второй класс.
Вторая жена, Тамара, трудилась модельером-конструктором. Дочь Виктория занимала руководящие должности в разных сферах. Её сын Виктор окончил кулинарный колледж.
С третьей женой Валентиной Валерий прожил 33 года. На пенсии переехали в небольшой городок Семикаракорск, жили в частном доме, развели сад. Тяжёлым ударом стала для Валерия смерть супруги в 2022 году. После этого Валерий Алексеевич вернулся в Ростов к дочерям и внукам.
То ли память, то ли нет.
Алексей Маресьев умер 18 мая 2001 года накануне своего 85-летия. Некролог о человеке удивительной силы духа был опубликован даже за рубежом.
А что сейчас? Валерий Алексеевич огорчён, что «Повесть о настоящем человеке» в 90-е годы убрали из школьной программы. Не потому, что хотел бы больше славы для отца, а потому что поступок 25-летнего парня, ползшего 18 суток по снегу и выжившего, пример для каждого.
Не раз в Совет Федерации поступали обращения с просьбой вернуть произведение в школьную программу. Но пока книга Бориса Полевого находится лишь в списке летнего чтения для учеников, окончивших четвёртый класс.
А все учителя знают: в новом году у педагогов начинается свой учебный план, и проверять выполнение этого списка практически никогда не бывает времени…