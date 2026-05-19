Метрополитен назвал топ-5 самых загруженных станций метро Минска

Назван топ-5 самых посещаемых станций минского метрополитена.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны пять наиболее посещаемых станций минского метрополитена, сообщили в Минском метрополитене.

В 2025 году станцией с самым «плотным» пассажиропотоком за год стала «Каменная Горка». За год ее посетили свыше 19 миллионов 100 тысяч человек. В среднем за сутки на «Каменную Горку» приходили более 52 тысяч пассажиров.

Второе место по посещаемости — станция «Уручье», которую за год посетили свыше 16 миллионов 100 тысяч человек за год и более 44 тысяч пассажиров в сутки.

Третье место заняла станция «Площадь Ленина» — более 15 миллионов 400 тысяч человек, а среднесуточно — более 42 тысяч человек.

Пятерку замыкают станции «Площадь Якуба Коласа» и «Могилевская». В 2025 году каждую из этих станций посетили свыше 12 миллионов 500 тысяч человек, а каждые сутки через станцию проходили 34 тысячи пассажиров.

