На Кубани к интернету подключили 94 школы и 146 малых населенных пунктов

Это стало возможно благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме.

Качественный интернет появился в 94 школах и 146 малых населенных пунктах Краснодарского края благодаря подписанным соглашениям на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 и 2025 годах, сообщили в региональном департаменте информатизации и связи. Цифровизация инфраструктуры проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Соглашения заключили с операторами связи «Ростелеком» и «ВымпелКом». Специалисты провели комплексную работу по цифровизации инфраструктуры: широкополосный интернет и современные цифровые сервисы стали доступны более чем 847 тыс. домохозяйств, а в 146 малых населенных пунктах появились базовые станции сотовой связи. Также 94 кубанские школы оснастили беспроводными сетями, системами видеонаблюдения и контроля доступа.

«Петербургский международный экономический форум является важнейшей площадкой для синхронизации интересов государства и бизнеса в вопросах цифровизации и развития телеком-инфраструктуры. Прямой диалог с лидерами отрасли дает нам базу для дальнейшего внедрения передовых стандартов связи на всей территории Краснодарского края. Это стратегически важно для дальнейшего покрытия связью отдаленных и труднодоступных населенных пунктов нашего региона», — отметил руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.

Кроме того, завершилась модернизация региональной системы оповещения населения. Во всех муниципалитетах появилось более 600 сиренно-речевых установок и почти 1,5 тыс. сирен.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

