Минский метрополитен назвал самые загруженные станции

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Минский метрополитен назвал пять станционных комплексов с наибольшим пассажиропотоком по итогам 2025 года, соответствующую информацию госпредприятие (ГП) разместило в своем Telegram-канале.
Рейтинг по плотности пассажиропотока в белорусской подземке за прошлый год продолжает возглавлять станция «Каменная Горка».
«Лидером, как всегда, стала станция “Каменная Горка”, которую (…) посетили более 19 миллионов 100 тысяч человек», — говорится в сообщении.
В ГП уточнили, что в среднем за сутки через «Каменную Горку» проходило более 52 тысяч пассажиров.
Второе и третье места занимают станции «Уручье» (свыше 16,1 миллиона человек за год или более 44 тысяч в сутки) и «Площадь Ленина» (свыше 15,4 млн за год, более 42 тысяч в сутки).
В пятерку самых «густонаселенных» также вошли станции «Площадь Якуба Коласа» и «Могилевская», у которых одинаковый размер трафика пассажиров — более 12,5 млн за год, свыше 34 тысячи в среднем за сутки.