Ученик 9 класса из Калининграда вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике

9-классник из лицея № 23 Калининграда Артем Еремин вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике. Престижное интеллектуальное состязание пройдет в корейском Пусане. Туда он поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.