Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученик 9 класса из Калининграда вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике

На международном состязании в Пусане регион представит Артем Еремин.

9-классник из лицея № 23 Калининграда Артем Еремин вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике. Престижное интеллектуальное состязание пройдет в корейском Пусане. Туда он поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, для Артема это не первое международное соревнование. В прошлом году он трижды получал золотые медали международных олимпиад: естественно-научной олимпиады юниоров, олимпиады школьников «Туймаада» по физике и олимпиады по экспериментальной физике.

Кроме Артема в состав сборной РФ вошли еще семь школьников из Москвы и Московской области.

Всего в Азиатской олимпиаде по физике участвуют более 205 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Канаду, Китай, Вьетнам и др.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше