В Казани отреставрируют стены Кремля XVI века

Казанский Кремль готовится к масштабной реставрации. На восстановление четырех прясел — участков крепостной стены между Спасской и другими башнями — будет направлено около 800 миллионов рублей. Эти укрепления, которым почти 500 лет, впервые получат комплексную научную реставрацию.
Речь идет об участках южной стены Казанского Кремля. Прясла — это отрезки крепостной ограды между башнями. Конкретно восстановят четыре прясла: между Спасской и Юго-Западной башнями, Юго-Западной и Преображенской, а также два участка в западной части кремля, расположенные между Преображенской башней и проездной башней церкви Спаса Нерукотворного.
Эти укрепления строились с 1556 по начало XVII века, сразу после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Псковские мастера под руководством Постника Яковлева (известного также как строитель храма Василия Блаженного в Москве) возвели белокаменную крепость, которая на века стала символом города.