Путин начал государственный визит в Китай
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. Поездка приурочена к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Основные мероприятия рабочей программы визита состоятся в среду. Они начнутся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний запланированы переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
Киевский режим планирует нанесение ударов по российской территории с использованием территории Латвии. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, президент Владимир Зеленский стремится любыми способами продемонстрировать Европе якобы сохранение боеспособности Вооруженных сил Украины.
Истребитель ВВС Румынии сбил залетевший в Эстонию БПЛА
Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, предположительно, с территории Украины, был сбит истребителем ВВС Румынии в составе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.
ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
На Байкале перевернулась аэролодка с людьми
На озере Байкал в результате опрокидывания аэролодки погибли пять человек. Всего на борту находились 18 пассажиров, спасательная операция завершена.
ФСБ задержала иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части
Двое граждан ближнего зарубежья задержаны в Воронежской области за подрыв FPV-дрона на объекте Минобороны по заданию украинских спецслужб. Как выяснили силовики, вербовка прошла через Telegram, после чего иностранцы забрали беспилотники со взрывчаткой и активировали один из них на территории воинской части.