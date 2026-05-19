Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 19 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 19 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин начал государственный визит в Китай

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. Поездка приурочена к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Основные мероприятия рабочей программы визита состоятся в среду. Они начнутся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний запланированы переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

Источник: AP 2024

Киевский режим планирует нанесение ударов по российской территории с использованием территории Латвии. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, президент Владимир Зеленский стремится любыми способами продемонстрировать Европе якобы сохранение боеспособности Вооруженных сил Украины.

Истребитель ВВС Румынии сбил залетевший в Эстонию БПЛА

Источник: AP 2024

Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, предположительно, с территории Украины, был сбит истребителем ВВС Румынии в составе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

На Байкале перевернулась аэролодка с людьми

На озере Байкал в результате опрокидывания аэролодки погибли пять человек. Всего на борту находились 18 пассажиров, спасательная операция завершена.

ФСБ задержала иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части

Двое граждан ближнего зарубежья задержаны в Воронежской области за подрыв FPV-дрона на объекте Минобороны по заданию украинских спецслужб. Как выяснили силовики, вербовка прошла через Telegram, после чего иностранцы забрали беспилотники со взрывчаткой и активировали один из них на территории воинской части.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше