Главные новости к вечеру 19 мая 2026 года

Двое граждан ближнего зарубежья задержаны в Воронежской области за подрыв FPV-дрона на объекте Минобороны по заданию украинских спецслужб. Как выяснили силовики, вербовка прошла через Telegram, после чего иностранцы забрали беспилотники со взрывчаткой и активировали один из них на территории воинской части.