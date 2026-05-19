Искусственный интеллект начнут применять для защиты корпоративных данных

ГК «Кириллица» и МТС Web Services объявили о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и кибербезопасности. Компании намерены развивать защищенный контур для работы с большими языковыми моделями (LLM), который позволит использовать нейросети без передачи чувствительных корпоративных данных во внешние системы. Соответствующее соглашение было подписано в рамках конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде.
Как рассказал генеральный директор «Кириллица Информационные технологии» Петр Трещаев, холдинг работает сразу в нескольких отраслях — нефтегазовой, агропромышленной и горно-химической. Кроме того, у компании есть собственный научно-технологический центр в Санкт-Петербурге, где разрабатываются решения для добычи нефти и оптимизации производственных процессов.
Работая с большими объемами данных, компания нуждается в эффективных инструментах для оптимизации операционной деятельности.
Ключевым элементом партнерства станет технология деперсонализации данных. Решение МТС Web Services автоматически скрывает персональные и коммерчески чувствительные сведения перед отправкой запроса в языковую модель. После обработки запроса нейросетью информация восстанавливается уже внутри корпоративного контура.
«Для сотрудника процесс выглядит как обычная работа с нейросетью, однако фактически коммерческая тайна и корпоративные данные не покидают инфраструктуру компании», — подчеркнул генеральный директор компании «Кириллица Информационной технологии» Петр Трещаев.
Специалисты подчеркивают, что вопрос безопасности сегодня остается главным барьером для массового внедрения ИИ в крупном бизнесе. Директор по технологиям МТС Web Services Вячеслав Грачев рассказал, что решение создавалось именно для корпоративного сегмента, где использование реальных данных при работе с искусственным интеллектом неизбежно связано с рисками утечек.
«Гарантий того, что внешние системы не собирают данные, нет. Любая корпоративная информация может оказаться внутри этих систем», — отметил Вячеслав Грачев.
По его словам, в России уже готовится законодательное регулирование работы больших языковых моделей и ИИ-сервисов. Предполагается, что особый акцент будет сделан на использовании отечественных решений. В самой «Кириллице» искусственный интеллект уже применяется в ежедневной работе. Компания внедрила систему, которая автоматически фиксирует и расшифровывает внутренние встречи, формирует протоколы, сохраняет договоренности и ставит задачи в систему управления проектами. По оценке холдинга, это позволяет сократить до 30% времени управленческого персонала за счет уменьшения количества обязательных совещаний.
Еще одно направление — создание агентских ИИ-систем, способных самостоятельно взаимодействовать между собой. В компании приводят пример автоматизированного управления закупками и логистикой: ИИ сможет анализировать остатки на складах, прогнозировать потребности, искать поставщиков, согласовывать условия доставки и даже выстраивать оптимальные маршруты перевозок без участия человека.
Соглашение между компаниями также предусматривает совместную разработку новых IT-продуктов, запуск пилотных проектов и создание проектных команд в области искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры и информационной безопасности.