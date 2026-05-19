В Башкирии высадили 83 тематические аллеи

Так, в Уфе заложили 10 новых аллей, в которых высажено 320 деревьев и 684 кустарника. Работы по озеленению в столице республики продолжатся до конца мая. Нефтекамск украсили 70 дубов высотой почти 4 м, высаженные на аллее Трудовой Славы по улице Ленина. Кроме того, вдоль дома № 4 по улице Карла Маркса появилась Аллея Инициативная, где высадили 37 пирамидальных тополей. В городе Октябрьском появилась аллея из 17 скальных можжевельников высотой более 2,5 м.