В Башкирии высадили 83 тематические аллеи

Ежегодная весенняя акция «Зеленая Башкирия» прошла на общественных территориях, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего высадили 83 новые тематические аллеи, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
В мероприятиях акции приняли участие свыше 65 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. волонтеров, более 3,5 тыс. организаций с привлечением 1283 единиц техники. За время проведения инициативы высажено более 4,3 тыс. крупномерных деревьев и свыше 139 тыс. прочих саженцев.
Так, в Уфе заложили 10 новых аллей, в которых высажено 320 деревьев и 684 кустарника. Работы по озеленению в столице республики продолжатся до конца мая. Нефтекамск украсили 70 дубов высотой почти 4 м, высаженные на аллее Трудовой Славы по улице Ленина. Кроме того, вдоль дома № 4 по улице Карла Маркса появилась Аллея Инициативная, где высадили 37 пирамидальных тополей. В городе Октябрьском появилась аллея из 17 скальных можжевельников высотой более 2,5 м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.