Фонд Музея Мирового океана выиграл грант на создание водного маршрута от Калининградского до Куршского залива. Деньги на реализацию проекта выделит Российское географическое общество. Информацию об этом опубликовали на странице регионального отделения РГО «ВКонтакте».
Грант выиграл фонд «Морское наследие Отечества». Проект «Р39: по рекам и заливам Калининградской области» направлен на развитие водного туризма в регионе. Среди основных задач — создание туристического маршрута, соединяющего водные пути от Калининградского до Куршского залива, и повышение уровня географических и экологических знаний, а также интереса к природному наследию.
Большую часть средств гранта направят на предпроектные работы — исследование водных систем. Научные специалисты должны будут выявить особенность береговой флоры и фауны, чтобы выстроить маршрут без вреда для экосистемы, поскольку Калининградская область является местом миграции и гнездования редких видов птиц. К исследованиям также привлекут яхтсменов, чтобы они смогли сформировать безопасный маршрут, обеспеченный инфраструктурой. Участники проекта определят места возможных стоянок, особенности навигации и динамику изменения глубин.
В рамках проекта будет разработана и изготовлена карта-лоция маршрута с данными для безопасной навигации и информацией о природном и культурном наследии. Также запланирован информационный тур с участием СМИ, блогеров и фотографов. Они познакомятся с маршрутом, соберут визуальный материал и проведут апробацию для выявления возможных недостатков. Проект должен стать важным этапом развития водного туризма в Калининградской области. Результаты анализов и исследований водных артерий с привлечением специалистов научных институтов и краеведов лягут в основу рекомендаций по мерам поддержки и усовершенствованию инфраструктуры для дальнейшего развития водного туризма в регионе, — поясняют в РГО.
Кроме того, полученные сведения передадут региональным и муниципальным властям в виде отчёта. Разработанный маршрут и сопроводительную информацию выложат в открытый доступ. Данные будут использоваться в дальнейшей просветительской работе. Срок реализации проекта — с июня по ноябрь 2026 года.
В РГО добавили, что это уже третий грант, который получает фонд и музей. В 2023 году средства направили на создание первого в России подводного парка на Синявинском озере в Янтарном. В 2024-м проводили исследование участка акватории Куршского залива и комплектование научно-экспедиционной базы «Дом моряка» на территории маяка в Заливино.