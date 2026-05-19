В 40 парках Подмосковья заработали питьевые фонтанчики

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Питьевые фонтанчики с очищенной водой появились в 40 парках Московской области, об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Источник: Freepik

«В 40 парках Московской области на летний сезон установлены питьевые фонтанчики. Доступ к очищенной питьевой воде будет особенно актуален для гостей парков в жаркую летнюю погоду», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Наличие таких фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, что снижает негативное воздействие на экологию.

Как рассказали в министерстве, найти питьевые фонтанчики можно в парках «Елочки» в Домодедове, «Дубовая роща» в Кашире, «Сестрорецкий» в Клину, «Дубрава» в Подольске и на других территориях.

Отмечается, что работать такие фонтанчики будут до сентября.