В 40 парках Подмосковья заработали питьевые фонтанчики

«В 40 парках Московской области на летний сезон установлены питьевые фонтанчики. Доступ к очищенной питьевой воде будет особенно актуален для гостей парков в жаркую летнюю погоду», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Наличие таких фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, что снижает негативное воздействие на экологию.
Как рассказали в министерстве, найти питьевые фонтанчики можно в парках «Елочки» в Домодедове, «Дубовая роща» в Кашире, «Сестрорецкий» в Клину, «Дубрава» в Подольске и на других территориях.
Отмечается, что работать такие фонтанчики будут до сентября.