Музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде изменил график работы летом 2026 года

Музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде продлил время работы на лето.

Источник: Комсомольская правда

Музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде летом 2026 года решил увеличить время работы. С 1 июня по 31 августа музей-панораму и Мемориально-исторический музей можно посмотреть и по понедельникам, то есть без выходных семь дней в неделю. Исключением станут несколько дней для технических работ. Время работы музея-панорамы по пятницам и субботам летом продлят до 20.00.

Как рассказали в музее, летом 2026 года музей-панорама «Сталинградская битва» будет работать в пятницу и субботу с 10.00 до 20.00, график работы с понедельника по четверг и в воскресенье — с 10.00 до 18.00. Выходными будут четыре дня: 1 и 8 июня, 6 июля и 3 августа.

Мемориально-исторический музей в Волгограде с июня до сентября работает семь дней в неделю с 10.00 до 18.00. Выходными будут также четыре дня лета 2026-го: 1 и 15 июня, 13 июля и 10 августа.

