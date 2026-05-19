Театр в наушниках: калиниградцев и гостей города приглашают в трамвай на философский спектакль-экскурсию

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде покажут аудиоспектакль «Путешествие налегке»6+. Зрителей приглашают побывать в «театральном трамвае» и познакомиться с историей философствующего Тимофея. О спектакле «Клопс» рассказали организаторы.

В основе сюжета — история Тимофея, молодого человека из Томска, который накануне поездки в Калининград переживает расставание с девушкой. Он отправляется в путь с одним рюкзаком, чтобы переосмыслить свою жизнь, выйти из привычного ритма и поразмышлять.

По ходу аудиопутешествия зрителям предложат вместе с героем увидеть город с непривычной стороны — а также порассуждать о собственной жизни.

Организаторы подчёркивают: спектакль посвящён не только городу и его жителям, но миру, который открывается тем, кто к этому готов.

Трамвай отходит от остановки «Рыбная деревня» и едет по маршруту № 5 без остановок, чтобы в конце вернуться в исходную точку. Продолжительность поездки — 1 час 20 минут без антракта. Во время поездки используются индивидуальные наушники с объёмным звуком.

Показы пройдут с 4 по 7 июня, а также 11 июня, ежедневно в 20:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

