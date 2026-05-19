Участников автопробега «Одна Родина — одна семья» встретили в Нижнем Новгороде 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Колонна из автомобилей направляется из Владивостока в Донецк и делает остановки в крупных городах, где собирают гумпомощь для участников СВО. В Нижнем Новгороде участников автопробега встретили в Парке Победы.
В торжественном митинге участвовали представители трудовых коллективов и студенты. Нижегородцы передали в ДНР продукты питания, средства личной гигиены, одежду, медицинские изделия.
Участники автопробега уже побывали в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Челябинске, Казани и других городах.
