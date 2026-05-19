СМИ: в конфликте на Ближнем Востоке возникла тупиковая ситуация

Агентство отмечает, что ни одна из сторон не проявила готовности идти на «болезненные уступки», необходимые для заключения сделки.
И США, и Иран считают, что время на их стороне и они одерживают верх. Именно это восприятие делает сделку невозможной.
Президент Дональд Трамп предупредил Тегеран, что «часы тикают», и пригрозил, что от Ирана «ничего не останется», если он «не поторопится». Бывший сотрудник Госдепартамента США Алан Эйр, утверждает, что Трамп «хочет не просто победить, он хочет унизить Иран, прослыть сокрушителем Ирана».
В США и Израиле призывают возобновить боевые действия и усилить давление на Иран, рассчитывая, что это заставит Тегеран вернуться за стол переговоров.
У этого плана есть одна серьезная проблема: его уже неоднократно пытались реализовать, а Иран до сих не капитулировал.
Тегеран заявил, что уступки США по ракетной и ядерной программам и сдача контроля над Ормузским проливом равносильны капитуляции. Иран настаивает, что в этом случае речь идет не о политических инструментах, а об основах выживания страны: «Мы сражаемся, мы умираем, но мы не приемлем унижения. Капитуляция в корне несовместима с идентичностью Ирана».
В результате обе стороны, согласно Reuters, готовятся к войне на истощение, сосредоточенной на одном из самых важных водных путей в мире — Ормузском проливе, через который до войны проходило примерно 25% мировой торговли нефтью и 20% поставок сжиженного природного газа.
Аарон Дэвид Миллер, бывший официальный представитель США и участник переговоров по Ближнему Востоку, говорит, что контроль над Ормузом станет ключевым показателем успеха или неудачи Вашингтона.
При этом издание предупреждает, что открытие Ормуза военным путем потребует длительной и дорогостоящей операции американских сухопутных войск на территории Ирана.