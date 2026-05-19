Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в конфликте на Ближнем Востоке возникла тупиковая ситуация

Агентство Reuters считает, что спустя три месяца после начала военных действий на Ближнем Востоке возникла тупиковая ситуация: ни одна из сторон не идет на уступки, экономические трудности усугубляются, а риск возобновления боевых действий растет.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство отмечает, что ни одна из сторон не проявила готовности идти на «болезненные уступки», необходимые для заключения сделки.

И США, и Иран считают, что время на их стороне и они одерживают верх. Именно это восприятие делает сделку невозможной.

Али Ваез
член Международной кризисной группы (ICG)

Президент Дональд Трамп предупредил Тегеран, что «часы тикают», и пригрозил, что от Ирана «ничего не останется», если он «не поторопится». Бывший сотрудник Госдепартамента США Алан Эйр, утверждает, что Трамп «хочет не просто победить, он хочет унизить Иран, прослыть сокрушителем Ирана».

В США и Израиле призывают возобновить боевые действия и усилить давление на Иран, рассчитывая, что это заставит Тегеран вернуться за стол переговоров.

У этого плана есть одна серьезная проблема: его уже неоднократно пытались реализовать, а Иран до сих не капитулировал.

Дэнни Цитринович
старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности

Тегеран заявил, что уступки США по ракетной и ядерной программам и сдача контроля над Ормузским проливом равносильны капитуляции. Иран настаивает, что в этом случае речь идет не о политических инструментах, а об основах выживания страны: «Мы сражаемся, мы умираем, но мы не приемлем унижения. Капитуляция в корне несовместима с идентичностью Ирана».

По словам Цитриновича, это объясняет, почему даже длительная военная конфронтация не сдвинула Тегеран с мертвой точки и почему дальнейшая эскалация вряд ли приведет к успеху.

В результате обе стороны, согласно Reuters, готовятся к войне на истощение, сосредоточенной на одном из самых важных водных путей в мире — Ормузском проливе, через который до войны проходило примерно 25% мировой торговли нефтью и 20% поставок сжиженного природного газа.

Аарон Дэвид Миллер, бывший официальный представитель США и участник переговоров по Ближнему Востоку, говорит, что контроль над Ормузом станет ключевым показателем успеха или неудачи Вашингтона.

Развязка с проливом может определить внешнюю политику Трампа: президент США остро ощущает риск того, что его сочтут проигравшим.

При этом издание предупреждает, что открытие Ормуза военным путем потребует длительной и дорогостоящей операции американских сухопутных войск на территории Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше