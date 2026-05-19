Контракты на благоустройство в территориях Прикамья заключат до 1 июня

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл заседание оперативного штаба с главами муниципалитетов региона.
Главной темой стало благоустройство. Сейчас идёт активная стадия заключения контрактов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и региональному проекту «Комфортный край».
Глава региона отметил важность своевременного проведения контрактации.
«От того, какой подрядчик, какой квалификации будет выбран в результате торгов, во многом зависит конечный результат», — отметил Дмитрий Махонин.
Он поставил задачу главам территорий провести закупочные процедуры до 1 июня. Отдельное внимание краевые власти уделят тем муниципалитетам, в которых пока не заключен ни один госконтракт.
«Их немного, но они есть. Главы этих территорий должны нести полную ответственность перед на населением за возможные просроки, — сказал глава региона. — За последние годы сроки контрактации сократились, а качество выполняемых работ по контракту выросло. С отстающими территориями продолжим эту работу».
Министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселёва сообщила на заседании, что 40 муниципалитетов уже заключили контракты на выполнение работ по ФКГС. Это 49 проектов. Нытвенский, Лысьвенский и Кудымкарский округа пока проходят стадии закупок.
По региональному проекту «Комфортный край» действует несколько направлений. Например, благодаря направлению «Наша улица» в территориях преображаются тротуары, ремонтируются сети уличного освещения, оборудуются места отдыха у воды, площадки ТКО, а также обустраиваются торговые места с прилавками. Министр Наталья Киселёва сообщила, что на 100% завершена контрактация только по двум направлениям проекта, и территориям необходимо ускорить работу по заключению договоров.
Всего в 2026 году планируется благоустроить больше 120 пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», а также более 100 — по проекту «Комфортный край».