Чемпионат «Профессионалы» пройдёт в Нижнем Новгороде 27 мая

Ровно 200 часов остаётся до старта финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём MAX-канале. Обратный отсчёт объявили на конференции «ЦИПР-2026».
Нижний Новгород второй год подряд принимает заключительный этап самого масштабного события в системе среднего профессионального образования страны. 27 мая в городе соберутся студенты и молодые специалисты, которые будут соревноваться по 12 компетенциям. Основной площадкой станет Федеральный технопарк профессионального образования в Нижполиграфе, где объединятся участники, увлечённые креативными индустриями и информационными технологиями.
«Участники поборются за денежные призы, подарки, льготы при поступлении и стажировки у российских работодателей. Но не менее важны и деловая, образовательная программы финала, полезные связи и контакты», — подчеркнул Глеб Никитин.
