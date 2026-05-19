Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат «Профессионалы» пройдёт в Нижнем Новгороде 27 мая

Обратный отсчёт запустили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщил Глеб Никитин.

Ровно 200 часов остаётся до старта финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём MAX-канале. Обратный отсчёт объявили на конференции «ЦИПР-2026».

Нижний Новгород второй год подряд принимает заключительный этап самого масштабного события в системе среднего профессионального образования страны. 27 мая в городе соберутся студенты и молодые специалисты, которые будут соревноваться по 12 компетенциям. Основной площадкой станет Федеральный технопарк профессионального образования в Нижполиграфе, где объединятся участники, увлечённые креативными индустриями и информационными технологиями.

«Участники поборются за денежные призы, подарки, льготы при поступлении и стажировки у российских работодателей. Но не менее важны и деловая, образовательная программы финала, полезные связи и контакты», — подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что системы виртуальной реальности для школ представили на ЦИПР в Нижнем.