Чемпионат «Профессионалы» пройдёт в Нижнем Новгороде 27 мая

Нижний Новгород второй год подряд принимает заключительный этап самого масштабного события в системе среднего профессионального образования страны. 27 мая в городе соберутся студенты и молодые специалисты, которые будут соревноваться по 12 компетенциям. Основной площадкой станет Федеральный технопарк профессионального образования в Нижполиграфе, где объединятся участники, увлечённые креативными индустриями и информационными технологиями.