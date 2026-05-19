Какая погода будет в Казахстане 20 мая

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. Отрог антициклона сохранит 20 мая теплую ясную погоду на севере, востоке и в центре Казахстана. А западные и южные области республики по-прежнему будут находится под влиянием южного циклона, с которым пройдут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно выпадение града. Температурный фон существенно не изменится, воздух прогреется на западе, юге страны до 27−35 тепла, на востоке до 20−28 тепла.
В Абайской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на юго-западе, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на востоке, в центре области заморозки 2 градуса, днем 18−23, на северо-западе, юге области 26 тепла.
В Акмолинской области синоптики прогнозируют утром и днем на западе, севере и востоке дождь, гроза, град, шквал, на севере области временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 3, днем 25−30, на севере области 22 тепла.
В Актюбинской области будет без осадков. На юге, востоке, в центре области пыльная буря. Ветер восточный 7−12, на юге, востоке, в центре области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 18, днем 27−32 тепла.
В Алматинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, западе, востоке, в горных районах области временами порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, в горных районах области 0−5 тепла, днем 21−26, в горных районах области 11−16 тепла.
В Атырауской области ночью на cевере и юге возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 29−34 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на севере, юге, востоке области, днем на юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 17−22, на севере, востоке области 12 тепла.
В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидается дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 7, днем 23−28, в горных районах области 20 тепла.
В Жетысуской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, западе, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 1, днем 23−28, в горных районах области 18 тепла.
В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Днем на западе, юге, в центре области пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 29−34 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, утром и днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 14, днем 21−26, на юге области 18 тепла.
В Костанайской области днем на севере и востоке ожидается дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 26−31 тепла.
В Кызылординской области синоптики обещают на юге, востоке и в центре дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер восточный 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 23−28, на севере области 18 тепла.
В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке и в центре ожидается дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на северо-востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на северо-востоке области 23, днем 28−33, на западе области 22 тепла.
В Павлодарской области днем на западе и севере пройдет дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 23−28 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидается дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, западный ночью 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юго-востоке области 6, днем 18−23, на юго-западе области 28 тепла.
В Туркестанской области на западе, юге и в горных и предгорных области дождь, гроза, шквал, град, в горных районах области временами сильный дождь. На севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный 8−13, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 12, днем 27−32, в горных районах области 24 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, ночью на юге области, днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 18, днем 25−30, на юге области 22 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 25−27 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 21−23 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 тепла.