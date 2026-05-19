Какая погода будет в Казахстане 20 мая

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. Отрог антициклона сохранит 20 мая теплую ясную погоду на севере, востоке и в центре Казахстана. А западные и южные области республики по-прежнему будут находится под влиянием южного циклона, с которым пройдут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно выпадение града. Температурный фон существенно не изменится, воздух прогреется на западе, юге страны до 27−35 тепла, на востоке до 20−28 тепла.