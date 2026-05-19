В парках Казани открывается сезон общественных огородов

В эти выходные, 23 и 24 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Салават Купере» и на бульваре по ул. Серова откроются общественные огороды.
На общественном огороде каждый желающий может бесплатно посадить цветы, овощи или ягоды, ухаживать за ними все лето и собрать собственный урожай в сентябре.
В день открытия между городскими садоводами распределят грядки, а активисты сообщества «Верни в грунт» научат правильно сажать растения.
Участникам рекомендуют выбирать для посадки однолетние цветы, невысокие овощи и зелень. Некоторые виды семян и рассады можно будет взять бесплатно у организаторов, сообщает дирекция парков и скверов города.
Для того, чтобы стать владельцем собственной грядки в одном из парков города, необходимо заполнить заявку до 12:00 22 мая.
Организаторы предупреждают, что за своей грядкой будет необходимо ухаживать в течение всего сезона. Заброшенный участок передадут другому участнику клуба.
Ранее сообщалось, в субботу, 23 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу состоится большой фестиваль, приуроченный к открытию летнего сезона в парках и скверах Казани.