Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парках Казани открывается сезон общественных огородов

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В эти выходные, 23 и 24 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Салават Купере» и на бульваре по ул. Серова откроются общественные огороды.

На общественном огороде каждый желающий может бесплатно посадить цветы, овощи или ягоды, ухаживать за ними все лето и собрать собственный урожай в сентябре.

В день открытия между городскими садоводами распределят грядки, а активисты сообщества «Верни в грунт» научат правильно сажать растения.

Участникам рекомендуют выбирать для посадки однолетние цветы, невысокие овощи и зелень. Некоторые виды семян и рассады можно будет взять бесплатно у организаторов, сообщает дирекция парков и скверов города.

Для того, чтобы стать владельцем собственной грядки в одном из парков города, необходимо заполнить заявку до 12:00 22 мая.

Организаторы предупреждают, что за своей грядкой будет необходимо ухаживать в течение всего сезона. Заброшенный участок передадут другому участнику клуба.

Ранее сообщалось, в субботу, 23 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу состоится большой фестиваль, приуроченный к открытию летнего сезона в парках и скверах Казани.