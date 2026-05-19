Обреченный на снос: как выглядит сегодня «треснувший дом» на Моспроспекте, 70

В ближайшем будущем власти Калининграда планируют приступить к демонтажу печально известного «треснувшего дома» на Московском проспекте, 70. Здание получило повреждения во время землетрясения 2004 года, а спустя 11 лет строительные работы на набережной Трибуца привели к критическому увеличению появившихся из-за подземных толчков трещин. В итоге в 2015-м дом признали аварийным, жильцов расселили. И с тех пор опустевшее здание дожидается своего сноса, процесс подготовки к которому затянулся из-за проблем с «соседом» — жилым домом № 68. Строения связаны общими конструкциями, и, по мнению властей, проводить работы по разбору «аварийщика» невозможно без временного расселения его «близнеца». С чем категорически не согласны жильцы 68-го дома, многие из которых по сей день «держат оборону», отказываясь переселяться в маневренный фонд, несмотря на отсутствие водоснабжения и предстоящее отключение электричества. А пока продолжается «противостояние» жителей и власти, «треснувший дом» продолжает ветшать и постепенно разрушаться в ожидании неминуемого конца. По этажам давно обезлюдившего здания, «доживающего» свои последние дни, прошлась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.