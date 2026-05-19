Дни Казани впервые пройдут в Минске

24—26 мая делегация из Татарстана во главе с мэром города Ильсуром Метшиным официально посетит Минск 24—26 мая . Ключевым деловым событием в программе Дней Казани станет экономический форум «Казань и Минск: побратимство — новый драйвер развития», который пройдет 25 мая в гостинице «Виктория Олимп». В нем примут участие представители бизнеса, промышленности, высоких технологий, туризма, здравоохранения и других сфер.