Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дни Казани впервые пройдут в Минске

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Дни Казани впервые пройдут в Минске, об этом Sputnik сообщили в Мингорисполкоме.

Источник: Sputnik.by

24—26 мая делегация из Татарстана во главе с мэром города Ильсуром Метшиным официально посетит Минск 24—26 мая. Ключевым деловым событием в программе Дней Казани станет экономический форум «Казань и Минск: побратимство — новый драйвер развития», который пройдет 25 мая в гостинице «Виктория Олимп». В нем примут участие представители бизнеса, промышленности, высоких технологий, туризма, здравоохранения и других сфер.

«После пленарной части состоятся двусторонние встречи. На полях форума готовится к подписанию ряд соглашений и контрактов», — отметили в Мингорисполкоме.

Одним из центральных событий программы станет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который пройдет 24—26 мая на площадке у Дворца спорта. Гости смогут попробовать традиционные татарские блюда: эчпочмак, кыстыбый, элеш, чак-чак, казанский плов, беляши, казы, вяленого гуся.

На фестивале также откроются ярмарка ремесленников и выставка декоративно-прикладного искусства с элементами татарского быта. Для посетителей подготовлены мастер-классы, включая народные танцы, изготовление украшений, чеканку монет и роспись.

«Среди посетителей фестиваля разыграют подарки от казанских ресторанов, а главным призом станет путешествие в Казань. Для юных гостей будет работать отдельная детская зона», — добавили в пресс-службе Мингорисполкома.

В концертной программе на протяжении всех трех дней запланированы выступления ансамбля танца «Казань», Государственного камерного хора Республики Татарстан, оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, ВИА «Волга-Волга» и артистов Казанской городской филармонии.

Кроме того, в рамках Дней Казани в Национальной библиотеке Беларуси пройдет литературный лекторий, посвященный татарской книге и культуре.

В Мингорисполкоме также отметили, что 25 мая в Ледовом дворце спорта состоится товарищеский хоккейный матч между юношескими командами Минска и Казани.

Организаторы планируют провести выездное заседание, на котором представят опыт казанского образования. Также пройдет круглый стол с Республиканским волонтерским центром Беларуси, планируется подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве в сфере волонтерства между Казанью и Республикой Беларусь.

Минск и Казань официально стали городами-побратимами в декабре 2024 года. Соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие связей в экономике, транспорте, образовании, медицине и культуре.

Ранее, во время Дней Минска в Казани в 2025 году, стороны утвердили комплексную программу развития межмуниципального сотрудничества. Деловой форум, посвященный партнерству двух городов, собрал более сотни участников.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше