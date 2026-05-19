Дни Казани впервые пройдут в Минске

«После пленарной части состоятся двусторонние встречи. На полях форума готовится к подписанию ряд соглашений и контрактов», — отметили в Мингорисполкоме.
Одним из центральных событий программы станет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который пройдет
На фестивале также откроются ярмарка ремесленников и выставка декоративно-прикладного искусства с элементами татарского быта. Для посетителей подготовлены мастер-классы, включая народные танцы, изготовление украшений, чеканку монет и роспись.
«Среди посетителей фестиваля разыграют подарки от казанских ресторанов, а главным призом станет путешествие в Казань. Для юных гостей будет работать отдельная детская зона», — добавили в пресс-службе Мингорисполкома.
В концертной программе на протяжении всех трех дней запланированы выступления ансамбля танца «Казань», Государственного камерного хора Республики Татарстан, оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, ВИА «Волга-Волга» и артистов Казанской городской филармонии.
Кроме того, в рамках Дней Казани в Национальной библиотеке Беларуси пройдет литературный лекторий, посвященный татарской книге и культуре.
В Мингорисполкоме также отметили, что 25 мая в Ледовом дворце спорта состоится товарищеский хоккейный матч между юношескими командами Минска и Казани.
Организаторы планируют провести выездное заседание, на котором представят опыт казанского образования. Также пройдет круглый стол с Республиканским волонтерским центром Беларуси, планируется подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве в сфере волонтерства между Казанью и Республикой Беларусь.
Минск и Казань официально стали городами-побратимами в декабре 2024 года. Соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие связей в экономике, транспорте, образовании, медицине и культуре.
Ранее, во время Дней Минска в Казани в 2025 году, стороны утвердили комплексную программу развития межмуниципального сотрудничества. Деловой форум, посвященный партнерству двух городов, собрал более сотни участников.