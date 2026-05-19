Грант Сбера превратил идею в реальность: мастер-класс «Добрый художник» объединил детей и волонтёров

В Ростове-на-Дону стартовал проект «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды».
В минувшую субботу на базе инклюзивного пространства «Теплица. Бережно» состоялся креативный мастер-класс «Добрый художник». Мероприятие прошло в рамках проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды», который в прошлом году стал победителем грантового конкурса социальных проектов Сбера. Участниками творческого дня стали дети с особенностями здоровья, их родители, волонтёры и сотрудники банка.
Мастер-класс объединил десятки гостей, подарив им возможность погрузиться в мир искусства и творчества. Под руководством опытных наставников дети и взрослые работали в самых разных техниках: рисовали пастелью и акрилом, создавали линогравюры с изображением лошадей, осваивали азы выжигания и донского барельефа. Центральным событием стал общий мастер-класс по созданию большой коллективной картины под руководством опытного мастера.
Программа включала и лекторий, посвящённый донским художникам. Вдохновившись рассказом, участники расходились по мастер-классам с новыми идеями, что отразилось в их работах. Мероприятие прошло при участии подопечных благотворительного фонда «Я есть» и активистов Центра инклюзивного волонтёрства Ростовского союза детских и молодёжных организаций, для которых инклюзивное пространство «Теплица. Бережно» стало открытой и поддерживающей средой.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Поддержка волонтерства — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития Сбера. В команде Ростовского отделения порядка 500 волонтеров ежегодно реализуют десятки собственных проектов и активно участвуют в жизни региона. Важным направлением является инклюзивное волонтёрство. Мы активно поддерживаем проекты, в которых участвуют дети с особенностями здоровья, создавая для них пространство для творчества, общения и развития. Чтобы добрые инициативы сотрудников находили поддержку и ресурсы для реализации, в Сбере уже более двух лет существует ежегодный грантовый конкурс социальных проектов с общим фондом в размере 7,5 млн рублей. Проект “Солнце на ладони” стал одним из шести победителей конкурса от команды Юго-Западного банка в прошлом году. Это позволило воплотить добрую идею в жизнь и подарить радость тем, кто в ней особенно нуждается».
Проект «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды» трансформировался из волонтёрской инициативы по сохранению и популяризации донской породы лошадей на территории дончаков «Гелиос» в Кагальницком районе. Сегодня он развивается в сторону инклюзии: дети с особенностями здоровья знакомятся с лошадьми, наблюдают за ними в естественной среде и переносят свои эмоции на холст и бумагу. В 2025 году проект стал победителей ежегодного грантового конкурса социальных проектов Сбера. Финансирование позволило масштабировать инициативу: на сегодняшний день в неё вовлечено более 100 детей и четыре некоммерческие организации.
Мария Бондаренко, автор проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды»:
«Наш проект вырос из искренней любви к родному краю и желания сохранить его культурное наследие. Донская порода лошадей — живой символ Ростовской области, и то, что теперь эти сильные, свободные животные помогают особенным детям раскрыть себя через творчество, наполняет инициативу особым смыслом. Я рада, что грантовый конкурс позволил воплотить не только мою задумку, но и мечты целой команды волонтёров, вложивших в проект душу. Видеть улыбки детей и их увлечённость, наблюдать, с каким старанием они творят — это и есть наш главный результат».
Все работы, созданные участниками мастер-класса «Добрый художник», будут представлены на итоговой выставке. Организаторы уверены, что признание и видимые результаты творчества ребят станут для них важным этапом поддержки и вдохновения. В планах — дальнейшее расширение проекта и привлечение новых НКО-партнёров.
Источник: пресс-служба Сбербанка.