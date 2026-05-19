Грант Сбера превратил идею в реальность: мастер-класс «Добрый художник» объединил детей и волонтёров

«Поддержка волонтерства — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития Сбера. В команде Ростовского отделения порядка 500 волонтеров ежегодно реализуют десятки собственных проектов и активно участвуют в жизни региона. Важным направлением является инклюзивное волонтёрство. Мы активно поддерживаем проекты, в которых участвуют дети с особенностями здоровья, создавая для них пространство для творчества, общения и развития. Чтобы добрые инициативы сотрудников находили поддержку и ресурсы для реализации, в Сбере уже более двух лет существует ежегодный грантовый конкурс социальных проектов с общим фондом в размере 7,5 млн рублей. Проект “Солнце на ладони” стал одним из шести победителей конкурса от команды Юго-Западного банка в прошлом году. Это позволило воплотить добрую идею в жизнь и подарить радость тем, кто в ней особенно нуждается».