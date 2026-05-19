Школьникам Подмосковья рассказали о профессиях летчика и инженера

Специальный цикл занятий ко Дню Победы, посвященный профессиям, связанным с защитой страны и развитием отечественной авиационной и оборонной отрасли, стартовал в рамках профориентационного курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты». Курс реализуется по инициативе Минпросвещения России по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Одним из первых мероприятий цикла стала экскурсия учащихся Кубинской СОШ № 1 имени Героя Российской Федерации И. В. Ткаченко в демонстрационный центр Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Подмосковье. Школьникам рассказали об истории развития отечественной противовоздушной обороны, первых способах борьбы с воздушными угрозами и создании современных зенитно-ракетных комплексов.
Во время экскурсии учащиеся познакомились с развитием радиолокационных технологий, принципами работы систем ПВО и техническими особенностями представленных экспонатов. Отдельное внимание было уделено развитию отечественной инженерной школы и роли специалистов отрасли в обеспечении безопасности страны.
Помимо этого, участникам рассказали о возможностях целевого обучения и профессионального развития в сфере воздушно-космической обороны. Завершилась экскурсия тематической викториной, посвященной предприятиям концерна. О своих рабочих буднях и профессии ребятам на площадке Московского авиационного института рассказал заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Герой России Сергей Богдан.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.