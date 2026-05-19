Учёные Южного филиала ВНИРО получили нативный коллаген из медуз

Исследователи из Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выделили нативный коллаген из медузы вида корнерот, обитающей в водах Азово-Черноморского бассейна.
Актуальность разработки обусловлена стремительным ростом популяции медуз в регионе: по экспертным оценкам, их общая биомасса уже исчисляется миллионами тонн, что создаёт вызовы для рыболовной отрасли. Учёные предложили использовать этот ресурс с пользой — в качестве сырья для получения ценных биоактивных соединений.
В ходе лабораторных исследований специалисты разработали методику извлечения двух форм коллагена — кислоторастворимого и пепсинорастворимого — из предварительно засолённого и замороженного сырья. Процесс требует высокой точности и многоэтапной обработки, поскольку технология отличается трудоёмкостью и чувствительностью к условиям проведения.
Основные сложности при переходе к промышленному производству связаны с особенностями сырья: тело медузы на 96−98% состоит из воды. Для повышения эффективности экстракции и увеличения выхода целевого продукта исследователи прорабатывают способы предварительной концентрации биомассы и оптимизации технологических параметров.
Полученный коллаген обладает потенциалом для применения в медицине: его можно использовать в регенеративных терапиях, тканевой инженерии, дерматологии, а также при создании лекарственных средств с ранозаживляющим, противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.
Таким образом, открытие не только решает проблему утилизации избыточной биомассы медуз, но и открывает перспективы для создания новой отрасли по производству экологически чистых биоматериалов на юге России.