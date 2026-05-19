В городском округе Воскресенск Подмосковья отремонтируют более 11 км дорог

Специалисты уже завершили укладку нового полотна в селах Барановское и Усадище.

Более 11 км дорог отремонтируют в городском округе Воскресенск Московской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Специалисты “Мосавтодора” уже завершили укладку 3,5 километра нового дорожного полотна на центральных улицах в селах Барановское и Усадище, что позволило обеспечить комфортный проезд к трассе А-108 для жителей близлежащих малых населенных пунктов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, новое покрытие появится на участке длиной 1,1 км в деревне Щельпино — это часть улиц Центральной и Садовой. После завершения работ местные жители смогут с комфортом проезжать к основной трассе, автобусной остановке и памятному знаку-обелиску с именами погибших в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что в настоящее время дорожники занимаются фрезерованием старого покрытия на участке от села Ачкасово до остановки «ЖБИ-2», где ежедневно проезжает около 15 тыс. автомобилей. В дальнейшем на всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.