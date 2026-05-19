Внедрение ИИ в систему образования обсудили на форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

«Прошлое не вернуть. Мы живем в новой цифровой парадигме. Наши дети уже активно пользуются ИИ, и они понимают, где он был задействован, а где нет. Например, если учитель что-то объясняет, то дети, в большинстве своем, легко распознают помощь ИИ в подготовке к уроку. Я не говорю, что это плохо. Важно, чтобы учитель, школьник или студент, использующий инструменты искусственного интеллекта, не забывали самого главного: ИИ должен быть нашим помощником, а не делать и думать за нас. Его внедрение в образование происходит само собой, на наших с вами глазах, и этот процесс не остановить. Задача педагога не запретить своим подопечным использовать ИИ, а научить их осмысленной работе с такими механизмами. Искусственный интеллект и человек должны дополнять друг друга».