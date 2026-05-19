Внедрение ИИ в систему образования обсудили на форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

Панельная дискуссия «ИИ — перезагрузка образования?» прошла в Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+) во вторник, 19 мая.
В отличие от промышленности и многих отраслей экономики, российское образование только начинает масштабное освоение искусственного интеллекта.
Согласно данным АНО «Цифровая экономика», лишь 10% отечественных вузов используют технологии ИИ. Это при том, что их потенциал колоссален: от адаптивного обучения и геймификации до генерации контента и интеллектуальной робототехники.
Эксперты говорили о том, что человечество стоит на пороге переосмысления самого понятия «знание», и пытались найти ответ на вопрос: как готовить детей к миру, где ИИ стал таким же инструментом, как когда-то калькулятор или интернет? И как не допустить цифрового разрыва и сохранить качество «живого» образования в погоне за технологической эффективностью?
По словам директора по развитию стратегических проектов ПАО «Ростелеком», директора ИТ-школы «Ростелекома» Владимира Татаринцева, искусственный интеллект уже стал объективной реальностью, и нужно сформировать к нему определенное отношение.
«Прошлое не вернуть. Мы живем в новой цифровой парадигме. Наши дети уже активно пользуются ИИ, и они понимают, где он был задействован, а где нет. Например, если учитель что-то объясняет, то дети, в большинстве своем, легко распознают помощь ИИ в подготовке к уроку. Я не говорю, что это плохо. Важно, чтобы учитель, школьник или студент, использующий инструменты искусственного интеллекта, не забывали самого главного: ИИ должен быть нашим помощником, а не делать и думать за нас. Его внедрение в образование происходит само собой, на наших с вами глазах, и этот процесс не остановить. Задача педагога не запретить своим подопечным использовать ИИ, а научить их осмысленной работе с такими механизмами. Искусственный интеллект и человек должны дополнять друг друга».
Также участники панельной дискуссии отметили, что в нынешних реалиях искусственный интеллект оказывает самое прямое влияние на востребованность тех или иных профессий.
«Наши прогнозы сходятся с прогнозами Минтруда: на горизонте 2030 года дефицит кадров в России может составить до 5 млн человек. Сейчас мы наблюдаем тренд смещения фокуса с высшего образования на среднее профессиональное. Но есть одна проблема. Выпускники техникумов, которые выйдут на рынок труда через четыре года, будут иметь не те навыки, которые нужны экономике 2030 года. По нашим оценкам, около 40% всех навыков трансформируются. Главная задача, стоящая сегодня перед сферой образования, — это актуализация учебных программ для формирования востребованных компетенций», — подчеркнул директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению ООО «Хэдхантер» Дмитрий Маркелов.
Все участники панельной дискуссии сошлись во мнении, что распространение технологий ИИ ведет к трансформации методов преподавания и формированию новой образовательной реальности. Цель одна: механизмы искусственного интеллекта должны стать мощным рычагом развития человеческого капитала.
Напомним, что Сбер и Школа 800 подписали соглашение о сотрудничестве.