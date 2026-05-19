Суд в Волгограде повторно уволил осужденного экс-замглавы Торгашина

Установлено, что Анатолий Торгашин занимал пост замглавы района с марта 2022 года. Его уволили с муниципальной службы 22 января 2025 года на основании заявления Торгашина, т.е. по его инициативе. В ноябре 2025 года уже бывший замглавы района был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, а также штрафу в 300 тысяч рублей. Торгашина признали виновным в том, что за взятку он подписал фиктивные документы по муниципальному контракту на благоустройство площади и перечислил подрядчику бюджетные средства до фактического выполнения им работ.