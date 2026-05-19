Суд в Волгограде повторно уволил осужденного экс-замглавы Торгашина

Дзержинский районный суд Волгограда изменил формулировку увольнения бывшего замглавы Городищенского района Анатолия.

Дзержинский районный суд Волгограда изменил формулировку увольнения бывшего замглавы Городищенского района Анатолия Торгашина, который осенью прошлого года был осужден за получение взятки, а также за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Как уточнили в районном суде, с иском об изменении основания увольнения Торгашина обратился районный прокурор.

Установлено, что Анатолий Торгашин занимал пост замглавы района с марта 2022 года. Его уволили с муниципальной службы 22 января 2025 года на основании заявления Торгашина, т.е. по его инициативе. В ноябре 2025 года уже бывший замглавы района был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, а также штрафу в 300 тысяч рублей. Торгашина признали виновным в том, что за взятку он подписал фиктивные документы по муниципальному контракту на благоустройство площади и перечислил подрядчику бюджетные средства до фактического выполнения им работ.

Прокуратура в своем иске поясняла, что поскольку данное нарушение является коррупционным правонарушением, то в соответствии с законом влечёт увольнение в связи с утратой доверия, а не по инициативе работника.

Решением суда изменена формулировка увольнения на увольнение в связи с утратой доверия. На администрацию Городищенского района возложена обязанность внести сведения об увольнении в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. По суду, Торгашин должен предоставить бывшему работодателю трудовую книжку для внесения соответствующей записи. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

