В Самарской области реорганизуют школы и детские сады в 2026 году

В 2026 году несколько школ и детских садов в Самарской области ждет реорганизация. Об этом сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос «КП-Самара». Школы и детские сады планируют присоединить к другим юридическим лицам в рамках оптимизации системы образования. Детей в регионе становится меньше, и в этих условиях власти предпринимают меры, чтобы сохранить существующую сеть школ и детских садов.