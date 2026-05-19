Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах

Последние звонки в школах Крыма в этом году пройдут 26 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
— В этом году у нас единые дни проведения торжественных мероприятий, и Республика Крым, как и все регионы Российской Федерации, придерживается этих дней. 26-го мая мы проводим единый день — праздник последнего звонка, — отметила она.
Праздничные мероприятия по случаю окончания учебного года пройдут в помещениях школ, охрана и пропускной режим будут усилены. А 27 июня на полуострове пройдут выпускные для 11 классов.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше