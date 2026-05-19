Садовод Олейник рассказала, чем подкормить пион, чтобы летом он пышно цвёл

Пионы — настоящие короли июньского сада, но их роскошное цветение зависит от правильной подготовки кустов. Чтобы бутоны были крупными и долго не осыпались, необходимо соблюдать комплекс мер: своевременную подкормку, защиту от болезней и умеренный полив.
От чего зависит цветение пионов.
Цветение пионов во многом зависит от места посадки, рассказала 360.ru Татьяна Олейник, член «Союза садоводов России». Важно выбрать открытое и хорошо освещённое место, защищённое от сильных ветров и с умеренной влажностью. Если посадить пион в полутень, растение будет чувствовать себя плохо. Нужно, чтобы он находился на свету 5−7 часов в день.
Между кустами следует соблюдать расстояние от 70 до 100 сантиметров, так как пионы не любят скученности. Это поможет избежать распространения болезней с одного куста на другой.
Глубина посадки также имеет значение. Если посадить пион слишком высоко, он будет плохо цвести, так как корни будут плохо приживаться. Если же посадить его слишком глубоко, корни могут начать загнивать. Оптимальное заглубление — 3−5 сантиметров.
После посадки куст начнёт цвести примерно через два года, реже — через три. Пионы предпочитают почву с нейтральным pH, близким к 6 или 7.
Как продлить цветение пионов.
Чтобы пионы цвели пышно летом, необходимо позаботиться об этом ещё весной. Для этого нужно подкормить кусты. Лучше выбирать удобрения с небольшим количеством азота, который полезен ранней весной для развития корневой системы. Для пышного цветения важны фосфор и калий. Навоз или перегной не подойдут, так как содержат большое количество азота, что может привести к избыточному росту зелёной массы и даже к ожогу корней.
Осенью можно начать подготовку к пышному цветению следующего года. Для этого кусты следует удобрять суперфосфатом и небольшим количеством калия.
После цветения, когда куст уже взрослый, необходимо срезать отцветшие бутоны. Это позволит растению направить силы на дальнейшее цветение, а не на образование семенной коробочки.
Важно не переливать пионы. Они нуждаются в поливе раз в неделю или каждые пять дней, чтобы корни не загнивали. Поливать нужно обильно, под корень. Если идут осадки, можно поливать ещё реже.
Чтобы определить, достаточно ли влаги, можно погрузить палец в землю. Если она сырая, полив не требуется. Также можно сжать почву в кулаке: если она становится как пластилин, поливать не нужно, а если рассыпается — можно полить ещё.
Как защитить пионы от болезней.
Уход за пионами следует начинать уже весной. Необходимо внимательно осмотреть кусты и срезать все больные веточки. Олейник советует сразу же сжигать их, а не отправлять в компост, чтобы не заразить другие растения. После этого куст следует пролить, а листья обработать.
Для профилактики болезней рекомендуется использовать бордоскую жидкость. Это контактный фунгицид на основе медного купороса и извести, который защищает растения от грибковых и бактериальных заболеваний.
Иногда на листьях появляется серая гниль — тёмные или серые пятна, напоминающие плесень. Пионы очень боятся этой болезни. Если вы заметили гниль на кусте, нужно сразу же удалять заражённые побеги, проливать и обрабатывать бордоской жидкостью или фитоспорином.
Рядом с пионами часто селятся муравьи, которые могут разносить тлю и мучнистую росу. Для борьбы с ними можно использовать различные препараты, доступные в магазинах.
«Если заметили тлю, то куст придется от неё лечить, необязательно его удалять полностью. Этих мелких существ может быть целая колония. От них помогают разные препараты, например, “Алатар”», — сказала Олейник. Этот препарат также эффективен против других вредителей, таких как белокрылка или колорадский жук.