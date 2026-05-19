Садовод Олейник рассказала, чем подкормить пион, чтобы летом он пышно цвёл

Чтобы пионы цвели пышно летом, необходимо позаботиться об этом ещё весной. Для этого нужно подкормить кусты. Лучше выбирать удобрения с небольшим количеством азота, который полезен ранней весной для развития корневой системы. Для пышного цветения важны фосфор и калий. Навоз или перегной не подойдут, так как содержат большое количество азота, что может привести к избыточному росту зелёной массы и даже к ожогу корней.