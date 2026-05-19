В Сочи откроют более 180 пляжей к летнему сезону 2026 года

Более 180 пляжей откроют в Сочи к летнему сезону 2026 года, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Подготовка ведется в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Работы по благоустройству проводят в плановом режиме. Основное внимание уделяют вопросам безопасности, санитарному состоянию побережья и созданию комфортных условий для отдыхающих. Там обновляют инфраструктуру, проверяют готовность оборудования и приводят в порядок общественные пространства в соответствии с концепцией летнего сезона 2026 года «Выбирай Сочи».
Особое внимание уделили безопасности отдыхающих. На всех благоустроенных пляжах оборудовали детские зоны для купания. Они обозначены поплавками в акватории с глубиной не более 1,2 м. На основных муниципальных территориях также появились новые спортивные пространства с тренажерами и площадками для волейбола.
Состояние пляжей в Сочи ежедневно контролируют 30 специалистов. Кроме того, регулярно проводят отбор и анализ проб морской воды. По данным администрации города, все показатели соответствуют установленным санитарным нормам.
«В этом году на 18 пляжах будут действовать специальные тарифы на размещение — мы предусмотрели скидки и льготы для многодетных семей и участников СВО», — рассказал заместитель главы администрации Сочи Сергей Сомко.
Отмечается, что в 2026 году на пляжах курорта внедрили единый стандарт дизайна пляжного оборудования и объектов сервиса. Также унифицировали форму персонала. Объекты общественного питания и торговли привели к единому архитектурному и стилевому облику. В ходе благоустройства использовали натуральные материалы, заменили уличное освещение на энергосберегающие фонари и организовали систему раздельного сбора мусора.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.