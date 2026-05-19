Каждый второй осуждённый в Калининградской области нашёл работу через Кадровый центр

Кадровый центр Калининградской области активно работает с осуждёнными, которые готовятся к освобождению. Специалисты выезжают в исправительные учреждения, консультируют, помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию. На сегодняшний день более 70 человек получили такую помощь.
Процесс трудоустройства занимает от одного до трёх месяцев. Он во многом зависит от личной мотивации человека. При необходимости соискателей направляют на профессиональное обучение. Тем, кто хочет открыть своё дело, рассказывают о социальном контракте.
В результате почти каждый второй обратившийся находит работу. Бывшие осуждённые трудоустраиваются операторами животноводческих комплексов, уборщиками территории, подсобными рабочими и продавцами.
Директор Кадрового центра Сергей Гуряков пояснил: «Мы видим, как непросто найти работу людям, имеющим судимость. Именно поэтому наши специалисты едут прямо в колонии — чтобы лично рассказать о плюсах официальной работы, ответить на вопросы и помочь составить план действий. Параллельно мы формируем базу лояльных работодателей, готовых дать шанс тем, кто стремится начать жизнь с чистого листа».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень трудоустройства вырос почти на 10 процентов.