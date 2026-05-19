На Лефортовском мосту в Москве обновили покрытие

Дорожное покрытие обновили на Лефортовском мосту в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Проведение таких работ соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Чтобы минимизировать влияние на трафик, ремонт провели ночью с частичным перекрытием движения. За одну смену специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальт на площади около 2 тыс. кв. м.
Для ускорения процесса работы разделили на последовательные этапы: сначала фрезерование старого покрытия, затем ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, после чего укладка нового асфальтобетонного слоя. Завершили обновление нанесением разметки протяженностью почти 152 м.
Отмечается, что необходимость ремонта была вызвана износом верхнего слоя и образованием колеи, что повышает риск аварий и ускоряет разрушение полотна. В работе одновременно участвовали 55 специалистов, а также более 30 единиц техники: фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы. Своевременное обновление покрытия позволит обеспечить более безопасный и комфортный проезд.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.