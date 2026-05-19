В Минобразовании Крыма объяснили, почему дату первых ЕГЭ перенесли на 1 июня

В этом году основная волна Единых государственных экзаменов по всей России начнется не раньше 1-го июня. Крым не стал исключением. Как рассказала в эфире радио КП-Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова, это связано с окончанием учебного года.
— Дело в том, что получается, что вроде бы как учебный год в этом году для выпускных классов немножко продлился, потому что в прошлом учебном году наши девятиклассники заканчивали уже 20 мая, а одиннадцатиклассники 22 мая. У них уже буквально с 23 мая начинались экзамены, — отметила Беспалова.
По ее словам, это сделано для того, чтобы и у выпускников, и у работников общеобразовательных организаций была возможность планомерно провести последние звонки и подготовиться к экзаменационной кампании.