Инесса Галактионова рассказала о перспективах запуска 5G в России

Для пилотов 5G и 5G Ready организации выбирают проблемные участки, бизнес-сценарий или тестируют конкретные параметры технологий. Problem-zone-first (пилот в самой проблемной локации) или пилотная зона — площадка, на которой текущая инфраструктура связи является критическим блокером: северное месторождение, карьер, шахта, распределительный центр или отдельный цех. В таком сценарии предполагается, что если 5G решает проблему в самой сложной зоне, то его можно масштабировать и на другие площадки. Use-case-first (пилот под конкретный сценарий): пилотный сценарий предполагает реализацию конкретной бизнес-проблемы: роботизация самосвалов, позиционирование персонала, видеоаналитика, мобильных обходчик. В этом случае 5G сравнивается с альтернативными технологиями связи — WiFi, pLTE, радиомостами, спутником. Данная модель наиболее распространенная среди крупных компаний. Technology-first (проверка работоспособности технологии) — такой подход характерен для компаний, которые проверяют фактические возможности технологий.