Инесса Галактионова рассказала о перспективах запуска 5G в России

Тема развития сетей 5G остается одной из главных в России в сфере технологий и занимает второе место по популярности после искусственного интеллекта, сообщила генеральный директор МТС Инесса Галактионова в ходе сессии «Телеком 2.0. Связь, как основа технологического лидерства», которая прошла в рамках конференции «ЦИПР» (12+) в Нижнем Новгороде сегодня, 19 мая. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
По словам Галактионовой, тема с 5G «стоит очень остро»: без современной телеком-инфраструктуры невозможны ИИ, роботизация и промышленная автоматизация. В компании рассчитывают на получение частот уже в текущем году, новые технологии появятся сначала в городах-миллионниках.
В ходе сессии гендиректор привела данные из исследования J"son & Partners Consulting: оказалось, что частные сети 5G в течение ближайших трех лет планируют пилотировать 55% крупнейших компаний.
«Это говорит о том, что мы за последние годы проделали колоссальную работу в индустрии: говорили о том, какие решения можно внедрять, для чего нужен 5G. В исследовании приведены отрасли, которые в первую очередь готовы это внедрять. 5G позволяет автоматизировать процессы, внедрять роботов. Мы с предвкушением ждем выдачи частот и уже максимально готовы к запуску», — поделилась Галактионова.
Она уточнила, что 5G в первую очередь нужен для бизнеса. Среди отраслей с наибольшей активностью планирования пилотов и пилотирования pLTE 5G: горнодобывающая промышленность и металлургия, добыча нефти и газа, нефтехимия и химия.
По словам экспертов, интерес к pLTE 5G высок, но во многих организациях пилотирование сценариев, требующих инфраструктуры 5G, откладываются на фоне недостатков бюджета и деприоритезации проектов развития до момента восстановления экономической ситуации. Наибольшую синергию 5G ожидают с ИИ и ML робототехникой и цифровыми двойниками.
«Без сильной инфраструктуры роботы не будут работать. Здесь 4G не поможет, к сожалению, потому что огромное количество информации должно передаваться с минимальной задержкой», — уточнила генеральный директор компании.
Основные ожидаемые эффекты от 5G — это снижение операционных затрат (логистика, энергия, ремонты) и времени простоя оборудования, а также сокращение потребности в персонале для рутинных операций.
Для пилотов 5G и 5G Ready организации выбирают проблемные участки, бизнес-сценарий или тестируют конкретные параметры технологий. Problem-zone-first (пилот в самой проблемной локации) или пилотная зона — площадка, на которой текущая инфраструктура связи является критическим блокером: северное месторождение, карьер, шахта, распределительный центр или отдельный цех. В таком сценарии предполагается, что если 5G решает проблему в самой сложной зоне, то его можно масштабировать и на другие площадки. Use-case-first (пилот под конкретный сценарий): пилотный сценарий предполагает реализацию конкретной бизнес-проблемы: роботизация самосвалов, позиционирование персонала, видеоаналитика, мобильных обходчик. В этом случае 5G сравнивается с альтернативными технологиями связи — WiFi, pLTE, радиомостами, спутником. Данная модель наиболее распространенная среди крупных компаний. Technology-first (проверка работоспособности технологии) — такой подход характерен для компаний, которые проверяют фактические возможности технологий.
«Переход к сетям 5G — это не просто изменение цифры. Это изменение сути: если 4G — это сети для людей, то 5G — для оборудования. Важной составляющей становится минимизация задержек, высокая синхронизация в сети», — добавил директор по стратегическому развитию «Т8» Андрей Леонов.
Генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон уточнил в ходе выступления, что появление такой технологии значительным образом расширит возможности — это позволит делать проекты совсем другого уровня.
