СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка

Спецпроизводство в отношении Михалка начато 18 мая 2026 года. В связи с начатым в отношении музыканта спецпроизводством ему следует явиться в Минск по адресу улица Физкультурная, дом 31. Его обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси (ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси), а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (ч.1 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).