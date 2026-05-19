СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка, сообщается на сайте ведомства.
Спецпроизводство в отношении Михалка начато 18 мая 2026 года. В связи с начатым в отношении музыканта спецпроизводством ему следует явиться в Минск по адресу улица Физкультурная, дом 31. Его обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси (ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси), а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (ч.1 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).
Напомним, Сергей Михалок — один из основателей группы «Ляпис Трубецкой». В 2014-м группа распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. Сам музыкант находится на территории Украины и продолжает выступать.
СК возбуждает спецпроизводство по уголовному делу в отношении лиц, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в следственные органы республики.
