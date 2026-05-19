В городском округе Солнечногорск Подмосковья прошла спортивная акция

Акция «Мы за активный спорт» прошла в городском округе Солнечногорск Московской области. Мероприятие состоялось при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Акцию организовали на базе Берсеневской школы. Ее целью стала популяризация здорового образа жизни и физического развития среди учеников. Так, программа включала интерактивные занятия: общую разминку, упражнения на турнике и отработку ударов на боксерской груше.
Также в ходе мероприятия провели товарищескую игру в футбол между учениками и тренерами федерации бокса «Феникс». По ее итогам со счетом 8:6 победили школьники и получили в награду беспроводные наушники. Также представители «Феникса» передали школе спортивную экипировку и инвентарь: обувь, перчатки, скакалки и футболки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.