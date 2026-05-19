Дятлова о проблеме «падающего» дома: ситуация нетипичная «даже для нашей страны»

Ситуацию с «падающим» домом на Московском проспекте глава горадминистрации Елена Дятлова назвала нетипичной не только для Калининграда, но и «даже для нашей страны». Вопрос обсуждался во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
"Жители многоквартирного дома № 68 оповещены об угрозе обрушения и о начале проведения эвакуационных мероприятий 7 апреля 2026 года. Мы провели общее собрание с жильцами дома лично под моим руководством и проинформировали, довели до сведения все документы, на основании которых принимались решения.
Мы определили организации, подведомственные администрации города, которые помогут жильцам переехать в маневренный фонд, который мы предоставляем каждому по заявлению, независимо от того, есть ли второе жильё в Калининграде или нет. Определили 21 единицу транспорта грузового и легкового, определили 37 человек грузчиков, которые помогут осуществить данный переезд", — рассказала Дятлова.
Предложенное решение удовлетворило не всех жильцов дома. Несмотря на прекращение водоснабжения, там продолжают проживать 50 семей. 30 мая, согласно решению комиссии по ЧС, будет прекращено и электроснабжение дома.
«Что будет дальше с 68 и 70 домом? Мы до конца мая загрузим в экспертизу проектно-сметную документацию, которая будет содержать следующие виды работ: разделение балконов и демонтаж дома № 70. Работы ведутся АО “Ударник” (город Казань). Мы проводим научное сопровождение данной работы, потому что действительно ситуация, которая возникла в городе Калининграде, она нетипичная даже для нашей страны», — заявила сити-менеджер.
Получить заключение экспертизы власти рассчитывают в течение трёх месяцев, приступить к сносу 70-го дома — осенью текущего года. Средства на демонтаж обещают выделить из резервного фонда.
«Я особо хочу подчеркнуть, 68-й дом сегодня мы не признаём аварийным. Это означает, что администрация города Калининграда делает всё возможное, чтобы этот дом остался без статуса аварийного. Будем мониторить состояние данного дома в процессе и после демонтажа. В случае завершения работ по разделению, демонтажу 70-го дома, понимая, что никаких подвижек 68-го не происходит, жители могут заехать обратно в свои квартиры. В любом случае отселение жильцов 68-го дома пришлось бы делать, потому что в проекте по демонтажу однозначно указано, что демонтажные работы 70-го дома должны проводиться без наличия жильцов дома № 68», — пояснила глава горадминистрации.
Она ещё раз напомнила, что находиться в доме № 68, по мнению экспертов, опасно. «Люди, которые там остаются, принимают на себя риски за собственную жизнь, жизнь своих близких. Ещё раз говорю, что право собственности на жилые помещения 68-го дома сохраняется в полном объёме. Так как дом отключен от водоснабжения, от теплоснабжения, то здесь никаких начислений коммунальных платежей производиться не будет. Мы сделаем всё возможное, чтобы у жителей не возникло дополнительных расходов на оплату», — добавила Дятлова.
