Летом в Воронеже состоится XV Международный Платоновский фестиваль

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пригласил жителей и гостей столицы Черноземья посетить крупнейшее культурное событие региона — XV Международный Платоновский фестиваль. Он пройдёт с 30 мая по 28 июня в областном центре.
В 2026 году событие вновь объединит громкие имена и талантливую молодёжь, разные виды искусства и зрительскую любовь. Жителей и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, а также другие яркие мероприятия.
Фестиваль откроется представлением уличных театров. В парке «Алые паруса» порядка десяти коллективов из разных городов России представят постановки под открытым небом. В залах зрители увидят представления ведущих московских театров, в том числе Вахтанговского, а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус фестиваля подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго, Венгрии.
В этот раз событие пройдёт в период масштабной модернизации культурной инфраструктуры Воронежской области. Это, как отметил глава региона, символично. Александр Гусев выразил надежду, что выступления таких звёзд мировой музыкальной сцены, как Аида Гарифуллина, Вадим Репин, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, художественным руководителем которого более пятидесяти лет является легендарный маэстро Владимир Федосеев, послужат успеху процесса обновления Воронежского театра оперы и балета.
«Для нас очень важно, чтобы наша область была территорией настоящего искусства и вдохновения. Платоновский фестиваль как раз несет нам такие дары. Пожалуйста, примите их, дорогие земляки», — обратился к местным жителям губернатор.