Боксеры из Белгородской области завоевали 5 медалей на первенстве России

Спортсмены из Белгородской области завоевали пять медалей на первенстве России по боксу среди юниоров 17−18 лет, которое прошло в Калининграде. Мероприятие состоялось в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Соревнования собрали 273 участника из 63 регионов страны. Золото выиграл Мухаммад Сефербеков, бронзовые награды завоевали Иван Кривцов, Артем Мирошниченко, Рустам Гасанов и Ярослав Ломакин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.