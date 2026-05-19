41 рейс задержали в аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА

В Ленобласти до сих пор действует беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

41 рейс задержали в аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». 41 авиарейс задержан более, чем на два часа. Кроме этого, 13 рейсов отменили из-за беспилотной опасности над небом Ленобласти. На запасных площадках аэропорта находятся 14 самолетов, ожидающих разрешения на посадку.

— Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло и узнавать статус своего рейса у представителей авиакомпаний. Это поможет им быть в курсе актуальной информации и планировать свои действия соответственно, — передает пресс-служба аэропорта «Пулково».

С момента открытия воздушного сообщения аэропорт уже принял 3 рейса и обслужил 409 пассажиров. Ситуация в аэропорту находится под контролем управляющей компании. В данный момент аэропорт возобновил работу, однако воздушная тревога до сих пор продается. В Ленобласти работает ПВО.

Также из-за угрозы атаки беспилотников девочка с «маской Бэтмена» из США не смогла вылететь из Стамбула в Петербург на операцию.

