Открытие турнира МВД России по хоккею с шайбой состоялось в Нижегородской области

Торжественное открытие юбилейного десятого турнира МВД России по хоккею с шайбой (6+) состоялось на территории спортивной базы «Море спорта» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В период с 18 по 23 мая 20 команд Министерства внутренних дел из различных регионов России продемонстрируют спортивный дух и мастерство в борьбе за ступени пьедестала. Данный турнир объединяет сотрудников органов правопорядка и безопасности нашей страны, поклонников и ветеранов хоккея из Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской областей, Еврейской автономной области, Забайкальского и Пермского краев, республики Башкортостан и иных субъектов Российской Федерации.
Традиционно церемония открытия началась с представления участников президиума соревнований, в который вошли руководители различных ведомств и государственных структур: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Паньшин, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Игорь Авдеев, исполняющий обязанности первого заместителя руководителя СУ СК России по региону полковник юстиции Александр Дыньков, заместитель руководителя ГУ ФССП по Нижегородской области подполковник внутренней службы Станислав Хуртин, глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров, а также руководители иных органов власти и взаимодействующих правоохранительных структур региона, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Нижегородской области генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков и председатель Общественного совета при ГУ Вадим Гребенщиков, судейская коллегия во главе с главным судьей Алексеем Гладковым.
Генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, объявил соревнования открытыми и отметил, что подобные турниры предоставляют спортсменам возможность доказать свой талант и силу, проявить характер и волю к победе.
«На льду, как и в службе, побеждает тот, кто умеет действовать собранно и чётко, принимать решения за доли секунды и никогда не сдаваться. Убеждён: эти соревнования станут ярким праздником мастерства и единства, ведь за пределами льда нас объединяет общее дело — защита правопорядка и безопасности граждан», — подчеркнул генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.
Обращаясь к игрокам с приветственным словом, участники президиума соревнований выразили уверенность в том, что предстоящие состязания станут примером честной борьбы, где каждый спортсмен сможет проявить свои лучшие качества. Они пожелали спортсменам игры без травм и заслуженных побед.
После получения напутствия команды совершили круг почета по хоккейной площадке и отправились готовиться к матчам. В этот и последующие два дня команды будут бороться за выход из группы.
В рамках торжественной церемонии начальник ГУ МВД России по Нижегородской области вручил ребятам подшефного дома «Кораблик» сладкий подарок и приглашения на посещение музея «Город будущего». Воспитанники также смогли остаться и вместе с другими болельщиками насладиться зрелищной игрой хоккеистов.
Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду полковник полиции Евгений Миронов, капитан хоккейной команды нижегородских полицейских, отметил особую атмосферу первых матчей чемпионата, наполненных эмоциями, трепетом и зарядом на победу.
«На каждом турнире, в котором участвует наша сборная, готовимся занимать самые высокие места. Спорт помогает нам и в повседневной жизни, и в службе. Хоккей тренирует выносливость и скорость, отвлекает и заряжает энергией. Во время матча все мысли, преступники, беды и тревоги остаются за бортом, а на площадке лишь игра, накал и страсть», — подчеркнул Евгений Миронов.